Tekken 8, 5 finali bellissimi tra follie, citazioni colte e colpi di scena

Oltre alla storia principale Tekken 8 offre anche gli Episodi Personaggio, racconti non canonici dedicati a tutti i lottatori del roster con le motivazioni che li spingono a partecipare al nuovo King of Iron Fist Tournament. E come di consueto non mancano i relativi epiloghi spesso davvero fuori di testa.

Con 32 personaggi disponibili al lancio di Tekken 8 sono tantissimi gli epiloghi da scoprire, molti dei quali sopra le righe come da sempre tradizione in Tekken, soprattutto nelle iterazioni più recenti del brand: eccovi 5 tra i finali più belli di Tekken 8, di quelli che sapranno strapparvi anche più di un sorriso con le loro assurdità e colpi di scena inaspettati:

Bryan Fury

Bryan Fury è da sempre uno dei lottatori più crudeli e brutali di Tekken, e la sua vittoria all'ultimo torneo gli permette di ottenere un potere praticamente senza confini. Bryan diventa così temuto da dare vita addirittura a una propria banda di fuorilegge pronta a creare scompiglio. Ed il suo filmato conclusivo è un concentrato di epicità: vediamo Bryan attraversare una landa deserta assieme alla suo personale esercito tra carri armati e motociclette, intenti a raggiungere un particolare poligono di tiro dove sfogare tutta la loro adrenalina a suon di piombo. E come se non bastasse, Bryan siede su un trono personalizzato montato sulla cima del suo imponente carro: lo spettacolare omaggio a Mad Max è dunque ciò che rende imperdibile l'epilogo di Bryan.

Kazuya Mishima

Lo spietato Kazuya Mishima, principale antagonista di Tekken 8 nonché uno dei personaggi più iconici dell'intera serie, ci viene mostrato sotto una luce leggermente diversa nel suo personale epilogo. Dopo aver trionfato nel torneo e preso il controllo del mondo, Kazuya si concede un'intervista volta ad approfondire la sua vita privata. Pur mantenendo sempre la sua aura minacciosa, l'uomo non solo manifesta tutta la sua ammirazione per la compagna Jun Kazama, ma soprattutto è orgoglioso di mostrare al mondo la sua passione per le sneakers delle quali possiede una collezione letteralmente immensa. Il suo epilogo è inoltre una diretta citazione al libretto d'istruzioni del primo, leggendario Tekken, che segnalava come Kazuya avesse collezionare sneakers come hobby.

Reina

Tra le new entry, Reina è probabilmente la più popolare. La figlia segreta di Heihachi Mishima ha un ruolo centrale all'interno della storia, ed anche il suo finale riflette l'importanza del personaggio. Dopo aver trionfato al King of Iron Fist Tournament, Reina è diventata la nuova leader della Mishima Zaibatsu ed è pronta a dominare il mondo. Fa sottomettere ai suoi piedi Kazuya ed è circondata da subordinati del calibro di Jin Kazama, Lars Alexandersson, Lee Chaolan, Victor Chevallier e l'orso Kuma, tutti piegati al suo volere e pronti a servire ogni suo desidero. Reina ha intenzione di governare il mondo portando avanti l'eredità di suo padre Heihachi, il cui volto è tra l'altro scolpito sulla Luna. Ma è proprio in quel momento che si scopre che quanto visto è solo frutto dell'immaginazione della ragazza: "Scherzavo", dice Reina che si prepara ad affrontare Kazuya nella finale del torneo.

Sergei Dragunov

Chi l'avrebbe mai detto che "l'Angelo Bianco della Morte" nel privato è in realtà un tipo tranquillo con tanto di hobby con cui rilassarsi. Sergei Dragunov ci è sempre stato mostrato come un soldato silenzioso e letale nel corso dei vari Tekken, pertanto il suo epilogo è davvero uno dei più divertenti disponibili proprio perché ci permette di scoprire un lato completamente diverso del temibile lottatore. Dopo aver ricevuto un periodo di ferie dai suoi superiori, Dragunov si concentra sulla sua passione per il modellismo: si diverte ad assemblare un carro armato rosa in edizione limitata ed è sul punto di completarlo. Sfortunatamente l'ultimo pezzo mancante della collezione, la torretta, non è mai stato prodotto dalla ditta produttrice del modellino, pertanto un deluso Dragunov si rassegna all'idea di non poterlo completare. Ma è in quel momento che ha un'illuminazione: rimuove la testa al suo pupazzo di Mokujin e la inserisce sul carro armato, portandolo finalmente a termine in modo inconsueto per sua grande soddisfazione.

Steve Fox

Il formidabile pugile britannico ha trionfato nel King of Iron Fist Tournament, ma quella vittoria non gli basta. Steve Fox inizia dunque ad allenarsi duramente per vincere il titolo di campione del mondo in ogni categoria di peso del pugilato, e dopo aver trionfato nelle categorie dei pesi leggeri, il suo prossimo obiettivo è mettere le mani sul titolo dei pesi massimi. Sparisce dunque dalla circolazione, e quando i suoi amici Paul Phoenix e Marshall Law lo vanno a trovare per sapere come sta si ritrovano davanti una scena bizzarra: Steve è diventato una montagna di muscoli, come se si fosse trasformato nell'Incredibile Hulk, e quasi fa fatica a muoversi per via dell'enorme massa muscolare guadagnata. Ma niente da fare, Steve è disposto a tutto pur di vincere l'ennesima cintura mondiale, anche trasformare radicalmente il suo fisico.

Volete scoprirne di più? la nostra recensione di Tekken 8 vi spiega perché si tratta di uno dei migliori Picchiaduro in circolazione.