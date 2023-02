Tekken 8 accoglie Kazuya Mishima: il lottatore demoniaco torna in azione!

La rivoluzione di gameplay di Tekken 8 si accompagnerà a un roster d'eccezione, che non poteva non includere al suo interno anche Kazuya Mishima, tra i protagonisti storici della saga Capcom.

A sorpresa, la casa giapponese ha confermato che il combattente tornerà a fare sfoggio dei propri poteri demoniaci all'interno del picchiaduro. L'annuncio è arrivato con la pubblicazione di un ricchissimo trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Kazuya Mishima torna dunque a fare sfoggio della propria potenza combattiva, oltre che dei poteri derivanti dal Gene del Diavolo. Il filmato ci conferma infatti che anche in Tekken 8 Mishima potrà mutare le proprie fattezze, per scatenare la potenza della sua forma demoniaca, nota anche come Devil Kazuya.



Sullo sfondo di uno scenario urbano collocato nel cuore del Giappone, Kazuya Mishima combatte gli avversari sia in forma umana sia in forma sovrannaturale. Con colpi devastanti, il lottatore promette già di essere uno dei personaggi più amati di Tekken 8. Ancora privo di una data di lancio, il titolo Capcom raggiungerà i cataloghi di PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S entro un anno. L'azienda nipponica ha infatti già confermato che Tekken 8 sarà pubblicato entro il marzo del 2024: al momento manca ancora una data precisa.