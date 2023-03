Tekken 8 accoglie Lars Alexandersson: l'ufficiale non fa il gentiluomo nel nuovo gameplay

Una delle vecchie conoscenze dei fan di Tekken, Lars Alexandersson, torna a combattere nel nuovo video gameplay di Tekken 8 confezionato da Bandai Namco dopo aver confermato il ritorno dell'uomo tigre King e di altri personaggi come Paul Phoenix e Marshall Law.

Dei tanti combattenti mostrati fino ad oggi dagli sviluppatori giapponesi, Lars Alexandersson sembra essere uno dei più 'fedeli alla tradizione', forse in virtù del suo ingresso relativamente recente nella serie (Tekken 6 del 2007).

A giudicare dalle scene di gameplay confezionate da Bandai Namco, il 'nuovo' Lars continuerà a sfruttare l'esperienza maturata negli anni di addestramento per diventare un'ufficiale della Tekken Force: chi ne indosserà i panni, di conseguenza, saèprà prodursi in una serie di attacchi fulminei, con calci e pugni sferrati all'avversario per disorientarlo nella speranza di eseguire con giusto tempismo le tecniche più avanzate come il temibile lancio Zeus.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia di Lars Alexandersson e vi ricordiamo che Tekken 8 è previsto al lancio più avanti nel 2023 in esclusiva su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.