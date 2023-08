Tekken 8: annunciati il ritorno di Raven e il debutto di Azucena

Bandai Namco ha annunciato due aggiunte al roster di Tekken 8: si tratta di Raven (vecchia conoscenza della serie) e Azucena, lottatrice dal Peru che farà il suo debutto proprio nel nuovo episodio di Tekken.

Raven è apparso per la prima volta in Tekken 5 per poi fare una comparsa in Tekken 6 e in Tekken Tag Tournament 2, il personaggio è ora pronto al ritorno in Tekken 8 e si presenta al pubblico con un gameplay trailer che trovate qui sopra.

In Tekken 8 inoltre farà il suo debutto Azucena, lottatrice di origini peruviane sulla quale sappiamo ancora troppo poco, il trailer diffuso da Bandai Namco ci permette di farci una prima idea sulle qualità del personaggio ma è ancora presto per pronunciarsi, in ogni caso si tratta di una nuova aggiunta al roster che farà sicuramente la felicità di tutti coloro che chiedevano a gran voce l'ingresso di nuovi lottatori.

Nei giorni scorsi un leak ha svelato l'intero roster di Tekken 8 citando la presenza di una ragazza con il cappuccio che si è rivelata dunque essere proprio Azucena. Bandai Namco ha assicurato che prenderà provvedimenti contro gli autori di questa fuga di notizie non autorizzata, ricordiamo che Tekken 8 è ancora in fase di sviluppo e dunque roster e data di uscita devono essere finalizzati.