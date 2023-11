Tekken 8: annunciato l'ultimo personaggio del roster, arriva Reina

Come promesso, durante il Tekken EVO Showcase, Bandai Namco ha annunciato l'ultimo personaggio del roster di Tekken 8: si tratta di Reina, concepita inizialmente per lo story mode di Tekken 7 e che ricoprirà un ruolo fondamentale nella trama del nuovo picchiaduro.

Reina, il "Fulmine Viola", viene descritta come una lottatrice affascinante dalla doppia personalità, che nel corso del tempo ha affinato le sue abilità nel Taido diventando estremamente capace in questa nome arte. Per dare vita al personaggio di Reina, Bandai Namco ha collaborato con Tetsuji Nakano, quattro volte vincitore del Taido World Championships, il massimo riconoscimento per gli atleti della disciplina.

Il look di Reina è stato sviluppato da Mariko Shimazaki, già autrice del design di Kazumi e Josie in Tekken 7. Il primo trailer ci permette di dare uno sguardo a questo nuovo personaggio, ad alcuni outfit (sui toni del viola) e ad alcune delle sue tecniche. Si conclude con Reina il reveal dei personaggi di Tekken 7, a inizio novembre è stato annunciato Victor Chevalier doppiato da Vincent Cassel mentre a ottobre è stata confermata la presenza di Lee Chaolan, Alisa Bosconovich, Devil Jin e Zafina in Tekken 8.

Tekken 8 esce il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, non sono previste versioni per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.