Tekken 8 Quest Arcade: come ottenere esperienza velocemente e raggiungere il Grado 30

Se vi state dedicando all'accumulo di Fight Money in Tekken 8, è molto probabile che la vostra modalità di riferimento sia proprio la Quest Arcade. Dal momento che questa componente del picchiaduro permette di accumulare esperienza e scalare 30 livelli, vi spieghiamo come fare per ottenere quanta più esperienza possibile in poco tempo.

Come accumulare tanti XP

La prima cosa da fare per massimizzare il quantitativo di esperienza ottenuta nelle partite della Quest Arcade di Tekken 8 è ridurre il numero di match per ogni incontro. Il gioco assegna gli XP al termine della partita, a prescindere da quanti round siano stati giocati: vi suggeriamo quindi di recarvi nel menu delle impostazioni e ridurre a 1 il numero dei round nella modalità Super Battaglia Fantasma. Fatto questo, cercate di affrontare sempre e solo gli avversari più forti, che vi daranno ancora più esperienza. Quando i possibili nemici saranno sempre più deboli di voi, parlate con Max e recatevi presso il FInal Round (che si può raggiungere anche dal menu principale, purché l'abbiate visitato almeno una volta): qui troverete tutti i lottatori più forti, così da poter ottenere un bel po' di XP in poco tempo.

Tutti i gradi dell'Arcade Quest

Di seguito trovate l'elenco completo dei gradi della modalità Quest Arcade di Tekken 8 ed il quantitativo di esperienza richiesta per raggiungerli:

Beginner - Esperienza richiesta: 0 (è il livello di partenza) 1st dan - Esperienza richiesta: 399 2nd dan - Esperienza richiesta: 999 Fighter - Esperienza richiesta: 1.599 Strategist - Esperienza richiesta: 2.599 Combatant - Esperienza richiesta: 3.399 Brawler - Esperienza richiesta: 4.199 Ranger - Esperienza richiesta: 5.399 Cavalry - Esperienza richiesta: 6.399 Warrior - Esperienza richiesta: 7.399 Assailant - Esperienza richiesta: 9.199 Dominator - Esperienza richiesta: 10.799 Vanquisher - Esperienza richiesta: 12.399 Destroyer - Esperienza richiesta: 14.699 Eliminator - Esperienza richiesta: 16.599 Garyu - Esperienza richiesta: 18.499 Shinryu - Esperienza richiesta: 23.099 Tenryu - Esperienza richiesta: 27.299 Mighty Ruler - Esperienza richiesta: 31.499 Flame Ruler - Esperienza richiesta: 36.499 Battle Ruler - Esperienza richiesta: 41.099 Fujin - Esperienza richiesta: 45.699 Raijin - Esperienza richiesta: 52.299 Kishin - Esperienza richiesta: 58.499 Bushin - Esperienza richiesta: 64.699 Tekken King - Esperienza richiesta: 70.899 Tekken Emporer - Esperienza richiesta: 79.099 Tekken God - Esperienza richiesta: 87.889 Tekken God Supreme - Esperienza richiesta: 97.299 God of Destruction - Esperienza richiesta: 109.699

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla nostra guida su come sbloccare tutti i costumi di ogni lottatore in Tekken 8.