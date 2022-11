Tekken 8 potrebbe arrivare nel 2023: Bandai Namco non lo esclude

Al momento, tra le informazioni note su Tekken 8, non si hanno dettagli su quella che potrebbe essere la data di lancio dell'atteso nuovo capitolo della serie picchiaduro.

Sembra però che i lavori siano già a buon punto, con Bandai Namco che guarda con fiducia alla possibilità di rendere il gioco disponibile entro i prossimi dodici mesi. Nel presentare gli ultimi risultati finanziari dell'azienda ai propri azionisti, la dirigenza ha infatti discusso brevemente degli obiettivi legati al prossimo anno videoludico. Nel documento riassuntivo dell'incontro, è possibile leggere quanto segue: "Anche Tekken 8 è in sviluppo, con l'obiettivo di una pubblicazione che possa avere luogo nel corso del 2023 o successivamente".



La dichiarazione lascia aperta la porta ad una certa flessibilità nei confronti del debutto del picchiaduro, ma, appunto, non si esclude che Tekken 8 possa approdare sul mercato già nel corso del prossimo anno. Nel corso dell'autunno, gli appassionati hanno potuto dare un primo sguardo al titolo in azione, grazie alla pubblicazione di un ricco trailer di Tekken 8 in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play dell'anno.



Sviluppato in Unreal Engine 5, l'atteso Tekken 8 troverà spazio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC: per saperne di più, non resta che attendere novità da Bandai Namco.