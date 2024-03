Tekken 8: arriveranno mai personaggi gratis via DLC? Harada potrebbe pensarci

Parlando ai microfoni di MP1st, Katsuhiro Harada ha parlato del possibile arrivo di nuovi personaggi gratis via DLC in Tekken 8, non escludendo del tutto questa ipotesi per il prossimo futuro, sebbene al momento non ci sia nulla di concreto da annunciare a riguardo.

Harada sottolinea come i personaggi aggiuntivi siano tra i contenuti aggiuntivi più costosi da sviluppare e per questo Bandai Namco ha sempre richiesto un esborso economico per il loro acquisto. Al momento la situazione non sembra destinata a cambiare ma in futuro Harada e il suo team "potrebbero prendere in considerazione" l'idea di aggiungere nuovi personaggi al roster in via del tutto gratuita per i giocatori.

Sappiamo che Eddy Gordo arriverà in Tekken 8 con la Stagione 1, alcuni leak però suggeriscono anche l'arrivo di Craig Marduk, Fahkumram e Lidia Sobieska presumibilmente sempre come parte del pacchetto di personaggi della season one.

Uscito a fine gennaio, Tekken 8 ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, un risultato assolutamente positivo per il picchiaduro di Bandai Namco, adesso l'obiettivo è quello di mantenere la fanbase ed espanderla con nuovo pubblico grazie ad un supporto post lancio esteso che include nuove stagioni, personaggi aggiuntivi e altri contenuti in arrivo tramite DLC e Season Pass.