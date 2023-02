Tekken 8 avrà una Closed Alpha con varie fasi di test in giro per il mondo

Si potrà provare Tekken 8 prima del lancio? Sembra proprio di sì, con Bandai Namco Games che annunciato una estesa fase di test Closed Alpha in giro per il mondo, a partire dal torneo EVO Japan 2023.

Non ci sono molti altri dettagli al momento, l'editore parla genericamente di "Test Closed Alpha condotti in una serie di località selezionate in giro per il mondo, a partire dall'EVO Japan 2023", possiamo dunque ipotizzare che più avanti nel corso della primavera la fase di test possa raggiungere anche eventi in Europa e Stati Uniti, restiamo in attesa di indicazioni da parte del publisher.

Al momento non ci sono informazioni riguardo una possibile Closed Alpha di Tekken 8 su console aperta a tutti o solamente agli utenti registrati e si parla solamente di test pubblici ad eventi e tornei, così da poter raccogliere il maggior numero di feedback in vista del lancio.

Nel weekend, Bandai Namco ha confermato l'arrivo di Nina Williams in Tekken 8, inoltre è stato diffuso un lungo video della durata di oltre 30 minuti che spiega le basi del gameplay e le novità al sistema di combattimento in fase offensiva e difensiva. Tekken 8 è ancora privo di una data di uscita, il lancio è comunque fissato nel corso del 2023.