Tekken 8 in azione: Jin Kazama scatena la sua forma demoniaca

Ancora non sappiamo con esattezza se Tekken 8 uscirà all'inizio del 2024 oppure già entro la fine del 2023, in ogni caso Banda Namco sta spingendo forte sul suo atteso picchiaduro, mostrando un poco alla volta filmati sempre più sostanziosi.

E dopo aver visto il trailer di presentazione di Kazuya Mishima in Tekken 8, è ora il turno di suo figlio Jin Kazama, che nel nuovo filmato interamente incentrato su di lui scatena tutta la sua furia dandoci anche un assaggio del suo alter ego demoniaco, Devil Jin, al centro della nuova, devastante mossa finale dell'iconico protagonista della serie. Proprio come Kazuya, Jin è stato al centro del reveal trailer di Tekken 8 risalente al PlayStation State of Play di settembre 2022, ma solo adesso c'è stato modo di dare uno sguardo più ravvicinato alla sua nuova versione.

Oltre a riproporre diverse mosse e combo già viste nei vecchi episodi della serie, il moveset di Jin appare adesso più dinamico ed aggressivo, in linea con i ritmi maggiormente sostenuti del nuovo sistema di combattimento pensato da Bandai Namco per il nuovo Tekken, che pone il focus su un approccio più attivo ed improntato all'attacco anziché alla difesa.

Oltre a confermarsi uno dei personaggi più spettacolari della serie in termini ludici, Jin sarà anche al centro della narrativa di Tekken 8, che ruoterà attorno allo scontro decisivo tra padre e figlio: che la saga dei Mishima si stia davvero avvicinando alla sua conclusione?