Tekken 8, Bandai Namco contro il cheating: arrivano ban pesanti per chi infrange le regole

Dopo la fuga di dati di Tekken 8 di alcuni mesi fa e le dichiarazioni di Bandai Namco di sospendere i giocatori dalle competizioni ufficiali, la software house continua a tirare le orecchie ai giocatori che utilizzano pratiche che violano gli accordi di licenza. Nell'ultimo periodo, Bandai Namco ha sospeso diversi account di giocatori di Tekken 8.

Come mai è accaduto tutto questo? Stando a quanto è stato dichiarato tramite l'account X ufficiale dedicato al titolo, "abbiamo sospeso account coinvolti in attività dannose e non autorizzate, con sanzioni che vanno dal ban temporaneo al ban indeterminato". Le ragioni dietro gli ultimi ban messi a punto da Bandai Namco per gli utenti Tekken 8 sarebbero da ricercare in tutta una serie di azioni che, come detto in apertura, violano gli accordi stipulati con l'utente finale (EULA).

Tra le motivazioni dichiarate da Bandai Namco troviamo "disconnessioni intenzionali, cheating, uso di mod, customizzazioni inappropriate / nomi utente non adatti". La software house adotterà maggiori misure da questo marzo per evitare tali forme di cheating in Tekken 8. Qualora i giocatori non dovessero rivedere il proprio comportamento durante lo svolgimento di sessioni di gioco online (anche a fronte di più segnalazioni ricevute), allora Bandai Namco potrebbe provvedere con la sospensione dell'account fino a data da stabilirsi. Mentre il futuro di Tekken 8 con i personaggi gratis via DLC è ancora in discussione, la compagnia continua la lotta al cheating online, con un cambio di rotta intrapreso a partire da marzo.

