Tekken 8: un battagliero cosplay di Reina alza il pugno di ferro

I risultati finanziari di Tekken 8 sono andati meglio del previsto, nonostante le perdite subite da Bandai Namco. Il fighting game ha convinto il pubblico, che però ora è in attesa di novità concrete. Per non perdere l'interesse della community di appassionati, il titolo deve sorprendere con contenuti inediti.

Con Tekken 8 è tornato il re dei picchiaduro in 3D, ma la presenza di rivali forti come quelli presenti sul mercato dei picchiaduro mette in pericolo l'egemonia della serie. C'è bisogno di novità e questo Bandai Namco lo ha già intuito. La più recente patch di Tekken 8 ha bilanciato i lottatori presenti nel roster, ma ha anche fatto preoccupare l'utenza a causa dell'arrivo del Tekken Shop. Il pericolo microtransazioni è alto, ma non c'è solo questo.

Alcuni dataminer hanno scoperto i lottatori inclusi nei prossimi DLC di Tekken 8. Il primo personaggio ad arrivare in Tekken 8 come DLC sarà Eddy Gordo, a cui poi seguiranno altri tre combattenti già conosciuti dai fan.

Il Torneo del Pugno di Ferro sta per ricominciare con queste new entry e Reina è pronta a scendere sul ring in cerca di un perfect. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Ari Pissant siamo al fianco della combattente che fa il suo debutto proprio in quest'ottava iterazione della serie. In questo cosplay di Reina da Tekken 8 la vediamo in posa d'attacco, rapida con il suo stile della scuola politecnica Mishima.