Tekken 8 dà il benvenuto a Victor Chevalier: nuovo lottatore doppiato da Vincent Cassel

Dopo l'esplosivo trailer che ha presentato Lee, Alisa, Devil Jin e Zafina, Bandai Namco Entertainment diffonde online un nuovo trailer dedicato a Tekken 8, il cui roster si arricchisce da oggi con un lottatore nuovo di zecca.

Dopo aver permesso ai giocatori di provare con mano Azucena durante la fase Closed Beta del gioco, Bandai Namco ci presenta Victor Chevalier, altra new entry del roster di combattenti di Tekken 8. Di origini francesi, Chevalier fa ampio utilizzo di armi non proprio convenzionali rispetto agli standard della serie, tra cui una katana, un coltello ed una pistola. Come possiamo osservare tramite il filmato che trovate in apertura, si tratta di un personaggio variegato ed imprevedibile, noché altamente scenografico e pirotecnico.

Il trailer mostra in azione anche il nuovo stage, evidentemente ispirato agli scenari mozzafiato di Parigi e della Torre Eiffel, e ci conferma che è stato il noto attore francese Vincent Cassel ad offrire la propria voce per l'interpertazione di Victor Chevalier. Cosa ne pensate del nuovo lottatore di Tekken 8?

Augurandovi una buona visione, vi ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile a partire dal 24 gennaio su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di scendere personalmente sul campo di battaglia, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Tekken 8 per ulteriori approfondimenti sul picchiaduro di Bandai Namco.