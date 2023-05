Tekken 8, la Beta è imminente? Misterioso avvistamento su Steam

Un poco alla volta Tekken 8 sta prendendo sempre più forma ed i fan sono impazienti di testarlo con mano quanto prima, così da capire ancora più a fondo la portata dei cambiamenti messi in atto da Bandai Namco con il nuovo episodio. E forse non manca molto per una Beta del gioco.

Su SteamDB, infatti, è comparsa una misteriosa pagina denominata Tekken 8 Playtest, che dovrebbe per l'appunto consentire di provare in anteprima il prossimo capitolo principale di Tekken. Finora nessun annuncio in merito ad una imminente Beta, Closed o Open che sia, è stato fatto da Bandai Namco, tuttavia non è da escludere che la conferma ufficiale possa arrivare a questo punto prossimamente, magari proprio nel corso della nuova edizione del Summer Game Fest a giugno.

In caso di conferma definitiva sarà curioso scoprire come si svolgerà, su quali piattaforme oltre al PC (presumibilmente sia PS5 che Xbox Series X/S) e quanti personaggi finora confermati saranno disponibili per la prova. Parlando a proposito dei lottatori, è stato confermato che Bryan Fury sarà in Tekken 8, andando così ad arricchire un roster che già offre 17 combattenti giocabili e che sembra destinato ad ampliarsi sempre di più nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda l'esordio sul mercato del gioco completo, Tekken 8 dovrebbe uscire entro marzo 2024, sebbene per il momento non ci sia una finestra di lancio più precisa.