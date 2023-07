Tekken 8 Beta: si può ancora richiedere un codice per Il Closed Network Test?

E' in corso il Closed Network Test di Tekken 8, una sessione di prova riservata ad un numero ristretto di giocatori e pensata per mettere alla prova le capacità dei server del picchiaduro di Bandai Namco. Si può ancora richiedere un codice per giocare a Tekken 8 oppure no?

Purtroppo le registrazioni al Closed Network Test sono state chiuse il 28 giugno e dunque se non avete ricevuto un codice e/o non vi siete iscritti in precedenza, non avrete modo di ricevere un invito a questa sessione di prova. Tenete d'occhio il sito ufficiale di Tekken 8 per eventuali registrazioni alla Beta, in caso Bandai Namco decida di mettere in piedi altre fasi di test in futuro.

La prima fase del Closed Network Test di Tekken 8 si tiene esclusivamente su PlayStation 5 dal 21 luglio e fino all 9:00 del mattino del 24 luglio. La seconda è aperta invece ai giocatori PC, PlayStation 5 e Xbox Series X dal 28 luglio alle ore 10:00 e fino alle 9:00 del 31 luglio. Ricapitolando, dunque:

Tekken 8 Closed Network Test data e ora

Fase 1 su PS5 dal 21 luglio alle 10:00 e fino al 24 luglio alle 9:00

Fase 2 PC, PlayStation 5 e Xbox Series X dal 28 luglio alle 10:00 e fino al 31 luglio alle 9:00

Il Closed Network Test permette di giocare nei panni di Asuka, Bryan Hwoarang, Jack-8, Jin, Jun, Kazuya, King, Lars, Lili, Nina, Paul, Law, Leroy e Xiaoyu negli stage Rebel Hangar, Sanctum, Arena, Urban Square e Yakushima.