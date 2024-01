Tekken 8 parte col botto con il Tekken World Tour: il programma dell'evento

Mentre Bandai Namco ci prepara all'uscita di Tekken 8 con l'esplosivo Trailer di Lancio, gli organizzatori del Tekken World Tour presentano il programma del nuovo evento eSport che, da quest'anno, coinvolgerà tutti coloro che vorranno cimentarsi nelle battaglie offerte dall'ultimo capitolo dello storico picchiaduro.

Il Tekken World Tour, di conseguenza, ripartirà il 2024 con la partecipazione di Chipotle, Venum e Victrix come Partner Ufficiali della competizione per pro player di Tekken 8 che partirà ufficialmente in coincidenza del MASTER+ EVO Japan 2024, l'evento che si terrà tra il 27 e il 29 aprile di quest'anno.

Come accaduto nelle passate edizioni del torneo, anche stavolta il Tekken World Tour includerà graduatorie regionali e globali e vedrà il ritorno delle competizioni in presenza del circuito MASTER+, MASTER, CHALLENGER e DOJO. I migliori giocatori di ogni eventi saranno premiati con dei punti che determineranno le graduatorie regionali e globali, utili per avanzare alle finali globali per conquistare il titolo di Campione Mondiale.

Per tutte le informazioni sulle date delle qualificazioni e sulle modalità di partecipazione all'evento eSport per patiti di picchiaduro, vi lasciamo al sito ufficiale di Tekken World Tour 2024.