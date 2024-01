Tekken 8: cinque lottatori davvero belli, da Victor Chevalier a Nina Williams

Al lancio, il roster di Tekken 8 è piuttosto ricco di nomi di spicco e include per la maggior parte i personaggi storici della serie Bandai Namco, ai quali se ne aggiungono anche alcuni completamente inediti. Ma quali sono i più belli?

Victor Chevalier

Fra i cinque personaggi più belli di Tekken 8 non potevamo certo non mettere Victor Chevalier, new entry del roster del picchiaduro che ha classe da vendere. Questo attempato uomo francese è il fondatore delle forze indipendenti delle Nazioni Unite e combatte come una spia. A renderlo un vero duro non sono solo il suo equipaggiamento hi-tech ed il coltello che utilizza negli scontri ravvicinati, ma il suo completo grigio con tanto di cravatta viola che si abbinano alla perfezione alla sua folta barba canuta e agli occhiali da sole. Insomma, si tratta di un lottatore che non passa inosservato.

Devil Jin

Un posto della classifica è riservato di diritto a Devil Jin, la versione alternativa di Jin Kazama. Si tratta della trasformazione del figlio di Kazuya, nelle cui vene scorre sangue demoniaco: quando Jin perde il controllo, assume questa forma che non solo lo rende inarrestabile per via delle abilità demoniache, ma ne altera anche in modo evidente l’estetica. Quando il sangue demoniaco di Jin prende il sopravvento, gli occhi del lottatore diventano rossi e luminosi, sulla sua testa spuntano due grosse corna simili a quelle di un ariete dalla schiena vengono fuori due splendide ali ricoperte di piume nere. Si tratta di una creatura spettacolare dalla quale sarebbe meglio stare alla larga.

Yoshimitsu

C’è chi utilizzava Yoshimitsu in Tekken 3 per ricaricarsi la vita o far impazzire l’avversario con il teletrasporto e chi mente. Sin dagli albori della serie di picchiaduro, questo personaggio ha sempre avuto il suo fascino per via dell’armatura e della katana, entrambi elementi che sono diventati sempre più importanti nei capitoli successivi. In Tekken 8, Yoshimitsu impugna due katane contemporaneamente e sfoggia una splendida corazza azzurra con dettagli luminosi rossi e arancioni. L’elemento che più spicca è sempre il casco, dalla forma particolare e caratterizzato dall’immancabile maschera da demone.

Nina Williams

Tutte le lottatrici femminili di Tekken 8 sono bellissime, ma quella più affascinante è sicuramente Nina Williams. Storico personaggio della serie, l’Assassina Silenziosa torna in questo ottavo capitolo con un outfit decisamente particolare, poiché abbina ad un abito lungo viola con spacchi vertiginosi ed un’ampia scollatura una serie di indumenti tipici dei motociclisti: guanti, giacca di pelle e grossi occhiali da sole. Al netto degli indumenti indossati, questo personaggio continua a mostrare grande agilità e alterna brutali attacchi corpo a corpo a mosse speciali che le consentono di usare armi da fuoco come la pistola.

King

Sarebbe imperdonabile se non inserissimo anche King in questa classifica. Il wrestler professionista di origini messicane è un palese riferimento all’iconico Uomo Tigre, protagonista dell’omonimo anime intitolato Tiger Mask in America. Sebbene questo lottatore sia già perfettamente riconoscibile per via del suo possente fisico in bella mostra, l’elemento che lo distingue è la spaventosa maschera da tigre, che intimorisce chiunque si trovi faccia a faccia con questo abile combattente.

In attesa di poter giocare nei panni di tutti questi personaggi e magari scoprire quali saranno le loro skin alternative, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato delle modalità single player di Tekken 8 in attesa della recensione.