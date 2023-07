Tekken 8: Claudio Serafino fa la sua entrata in scena nel nuovo trailer

Dopo aver scoperto il peso su PlayStation 5 della vicina Closed Beta di Tekken 8, Bandai Namco Entertainment ci propone un nuovo assaggio del suo nuovo picchiaduro con un trailer totalmente dedicato al personaggio di Claudio Serafino.

Caratterizzato dalla sua solita eleganza nei movimenti e dall'italianissimo doppiaggio a cura di Diego Baldoin, Claudio Serafino viene confermato nel roster di Tekken 8 dopo aver fatto la sua prima apparizione assoluta nel franchise nella campagna di Tekken 7.

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, ci consente di dare un primo sguardo al set di mosse di Claudio Serafino, che baserà nuovamente il suo stile di combattimento su mosse prevalentemente a corto raggio. Oltre alle combo base, il lottatore italiano sarà in grado di effettuare catene di attacchi estese una volta effettuate mosse come il launcher, e vedrà ampliato, al pari degli altri personaggi, il suo ventaglio di attacchi con le nuove meccaniche introdotte da Bandai Namco in questo ottavo capitolo numerato della serie.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Tekken 8 sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ad una data non ancora annunciata dal publisher. Il feedback su Tekken 8 è stato così positivo sinora da rendere Katsuhiro Harada nervoso riguardo al lancio del gioco.