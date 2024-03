Tekken 8 Collector Edition: la versione per PS5 è super scontata

Tekken 8 è il nuovo fighting game di Bandai Namco uscito 26 gennaio per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X e Series S. Al momento su Amazon Italia è in offerta la ricchissima Collector's Edition per PS5, scopriamone prezzo e contenuto.

Tekken 8 Collector's Edition super scontato per PS5



La Collector's Edition Include:

Tekken 8 in versione disco

Pass personaggio giocabile anno 1: 4 personaggi giocabili aggiuntivi - Skin avatar: Kinjin

Costume del personaggio: Pacchetto tuta d'oro - 1 costume per ogni personaggio giocabile (32 in totale)

Costume avatar: Set T-shirt TEKKEN classica - 32 design

Metal Plate "Catena Infiammata"

Stickers della corporazione

Premium Box

Speciale Face-Off Steelbook

8 carte collezionabili

Aspectos de avatar: Kazuya Mishima, Jin Kazama e Jun Kazama

Anello metallico di Leroy Smith

Gettone Arcade (5 cm)

Figure esclusiva ed elettrificata di Jin (25cm)

Il tutto è acquistabile al prezzo di 237 euro per PS5 o 273 euro per Xbox Series X, invece di un prezzo di listino 279,99 euro a questi link:

Se invece siete interessati ad acquistare il gioco in versione "base", su Amazon è in offerta da 64,99 euro la "Launch Limited Edition" a questi link per PS5 e Xbox Series X, con diversi contenuti inclusi", un metal Plate raffigurante "Catena infiammata" e due Stickers della corporazione.