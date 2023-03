Tekken 8: la colomba bianca di Jun Kazama vola nel nuovo gameplay trailer

Alla durezza del gameplay trailer di Tekken 8 con Jack-8, Bandai Namco risponde con la compostezza di Jun Kazama, altra combattente storica che farà il suo ritorno nel prossimo, atteso capitolo della serie picchiaduro.

La "Luce della Speranza" alimentata da Jun viene rappresentata a schermo da una colomba bianca e, in maniera decisamente meno metaforica, da un approccio al combattimento improntato sull'esecuzione di attacchi veloci.

Dietro all'apparente 'semplicità' delle mosse adottate da Jun Kazama si nasconde quindi l'essenza stessa di una tecnica di combattimento particolarmente profonda, con rapidi scambi studiati per disorientare l'avversario e non consentirgli alcun margine di manovra nei contrattacchi.

Il lancio di Tekken 8 è previsto al lancio più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sui contenuti della nuova fatica picchiaduro di Bandai Namco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Tekken 8 e il suo sistema di combattimento completamente rivoluzionato, con tanti spunti di riflessione sul lavoro portato avanti dagli sviluppatori nipponici per svecchiare la serie in vista del suo approdo su piattaforme di ultima generazione.