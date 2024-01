Tekken 8, com'è andato il day one su Steam? Bene ma non benissimo: SF6 rimane imbattuto

L'attesa si è fatta sentire a lungo, ma l'avventura targata Bandai Namco che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata: il re dei picchiaduro Tekken 8 è tornato ed ha insegnato a combattere a tutti i suoi competitor. Ma com'è andato il giorno in cui Tekken 8 ha debuttato tra le pagine del client di Valve? Bene ma non benissimo, potremmo dire.

Secondo i dati attendibili riportati da SteamDB, Tekken 8 ha conseguito un picco massimo di oltre 40 mila giocatori in contemporanea. Si tratta di un risultato alquanto positivo, soprattutto se raffrontato a quello dei suoi diretti avversari: se dal confronto con Street Fighter 6 il titolo Bandai Namco non ne esce bene (è stato pari a 70,573, infatti, il numero massimo di utenti attivi nello stesso momento per l'iterazione della IP Capcom), con Mortal Kombat 1 è tutta un'altra storia. Infatti, il titolo targato Warner Bros Games ha raggiunto un totale di 26,576 player in un solo momento.

Tekken 8 ha quindi registrato ottimi numeri con i 49,977 giocatori in contemporanea su Steam, essendo così secondo soltanto a Street Fighter 6 (in termini prettamente numerici). Dopo il confronto di Digital Foundry sulle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S di Tekken 8, è giunto anche il momento di analizzare i risultati delle prime ore di vita del titolo Bandai Namco che sta facendo parlare parecchio di sé. Ma voi cosa ne pensate? Siete già alle prese con il picchiaduro che ha dato il via alla nuova annata per il genere di riferimento? Fatecelo sapere qui sotto con un commento.