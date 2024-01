Tekken 8: un combattivo cosplay di Lili dall'italiana Selyse

Da ormai qualche giorno il re dei picchiaduro in 3D è tornato a combattere, ma questa volta usufruendo delle enormi potenzialità delle console di attuale generazione. Nella nostra recensione di Tekken 8 vi abbiamo parlato dei punti di forza di questo nuovo episodio del picchiaduro Bandai Namco, ma anche dei suoi difetti.

La nuova iterazione dell'Iron Fist Tournament è un progetto riuscito quasi alla perfezione, esteticamente accattivante e adatto anche ai meno avvezzi al genere. A completare la formula ci sono una modalità single player divertente e longeva che prevede una modalità storia piuttosto intrigante, ma anche un roster che permette ai giocatori di sbizzarrirsi con numerosi lottatori. Tuttavia, la componente online non è delle migliori, soprattutto se si mette a paragone il titolo ai rivali di Capcom e NetherRealm.

Vi abbiamo fornito una guida con 5 cose da sapere prima di giocare a Tekken 8, ma ora è tempo di prendere il pad in mano e scendere sul ring. Una delle protagoniste femminili del roster è Lili, splendidamente celebrata dalla cosplayer italiana Selyse.

In questo cosplay di Lili da Tekken 8 l'ereditiera combattente si gode una passeggiata in città in attesa del suo prossimo sfidante. Il suo obiettivo è quello di sconfiggere la rivale Asuka Kazama, colei la quale ha osato batterla per ben due volte. Uno dei costumi alternativi che potete sbloccare in Tekken 8 coinvolge proprio Lili.