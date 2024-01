Tekken 8: come accumulare tante monete velocemente e ottenere tutte le skin

Se avete iniziato a giocare da poco a Tekken 8, è molto probabile che vogliate mettere da parte un bel po' di Fight Money, ossia le monete del picchiaduro grazie alle quali è possibile acquistare numerosi elementi estetici con cui personalizzare i lottatori. Scopriamo quali sono i metodi più veloci per ottenere questa valuta.

Quest Arcade

Una delle principali fonti di Fight Money in Tekken 8 è la modalità Quest Arcade, che consiste in una serie di incontri da affrontare nei panni di un avatar personalizzato. Il motivo per cui è tanto conveniente cimentarsi in questa componente del gioco è molto semplice: la Quest Arcade è strutturata in sei capitoli, ciascuno dei quali vanta un boss finale. Ogni capitolo completato sconfiggendo il boss ricompensa il giocatore con un milione di Fight Money (1.000.000 G), invece portare a termine tutti e sei i capitoli permette di ottenere 10 milioni di Fight Money, per un totale di 15 milioni. Se poi consideriamo gli extra rappresentati dalle ricompense degli incontri extra e dei forzieri, la somma è ancora più elevata.

Battaglia Arcade

Non meno importante è la Battaglia Arcade, che consiste in otto incontri da affrontare con uno dei 32 lottatori di Tekken 8. Una volta completata per la prima volta questa modalità, otterrete un milione di Fight Money, ma potrete accumulare altri 100.000 G per tutti i successivi completamenti.

Storia

Come spesso accade nei picchiaduro, il completamento della storia permette anche ai giocatori di Tekken 8 di ottenere un bel gruzzoletto. Al termine della componente narrativa del titolo Bandai Namco, infatti, vi ritroverete con 10 milioni di Fight Money (10.000.000 G). Occorre precisare che si tratta di una ricompensa che viene assegnata a prescindere dal livello di difficoltà, quindi potete completare la storia anche a livello Facile.

Episodi

Non sottovalutate nemmeno gli episodi dei personaggi di Tekken 8, ossia la modalità in cui i giocatori selezionano un lottatore e poi devono completare cinque incontri per poter assistere ad una sequenza video dedicata a quel personaggio. Per ogni lottatore con cui completerete un Episodio vi verranno dati 1 milione di Fight Money: visto che il roster è composto da 32 personaggi, potete ottenere ben 32 milioni di Fight Money.

Multiplayer online

Vi suggeriamo infine di giocare almeno una partita nelle tre diverse modalità online di Tekken 8. Per spronare i giocatori a testare la componente online, il titolo ricompensa i giocatori con 1 milione di Fight Money per il primo match nella modalità amichevole, per quello nelle competitive e per quello nelle lobby di gruppo. Si tratta quindi di 3 milioni che si possono ottenere relativamente in fretta.

