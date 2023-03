Tekken 8 come Dark Souls: Katsuhiro Harada ne è convinto e spiega perché

Bandai Namco sta pubblicizzando con sempre più frequenza il suo atteso Tekken 8, prossimo episodio della celebre serie Picchiaduro al momento ancora più sprovvisto di una data d'uscita ben definita. Intanto il director Katsuhiro Harada si lascia andare ad alcuni paragoni piuttosto arditi.

Per Harada, infatti, Tekken 8 è un po' come Dark Souls: il celebre game designer fa questo confronto piuttosto inconsueto nel corso di un'intervista con PLAY Magazine, dove tuttavia spiega le ragioni dietro il particolare accostamento. Anzitutto Harada non si rispecchia nel pensiero comune secondo il quale i Picchiaduro sono un genere molto difficile e complicato da padroneggiare, soprattutto da parte di chi non è particolarmente pratico di questa tipologia di giochi. Al contrario, ritiene che il suo Tekken 8 avrà una filosofia ben diversa, tirando per l'appunto in ballo l'iconica serie Action/RPG di FromSoftware.

Secondo il director, infatti, Dark Souls è concepito come un gioco volutamente difficile, ma i giocatori restano così colpiti dalle sue meccaniche ed il suo senso di sfida che continuano a divertirsi nonostante le sconfitte, spingendoli invece a migliorare sempre di più e progredire di livello per riuscire infine a superare ogni sfida che incontrano lungo il cammino. Tekken 8 seguirà questa stessa filosofia: lo scopo di Harada con il nuovo capitolo è appunto fare in modo che gli utenti non solo si divertano al netto delle difficoltà, ma che continuino a perfezionare sempre di più il loro stile di combattimento così da divenire sempre più forti ed arrivare più facilmente alla vittoria.

E' anche alla luce di questo obiettivo che il prossimo episodio presenterà diversi stravolgimenti strutturali. Nella nostra intervista a Katsuhiro Harada su Tekken 8 si è appunto soffermato sui cambiamenti che il nuovo capitolo apporterà alla formula di gioco conosciuta fin qui, volta appunto a venire incontro anche ai giocatori meno pratici della serie e dei Picchiaduro. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro provato di Tekken 8, che promette di dare il via ad una nuova era per il brand.