Tekken 8: come sbloccare tutti i costumi alternativi dei lottatori

Non apprezzate particolarmente il look del vostro lottatore preferito di Tekken 8 e vorreste vederlo con un costume diverso? Nessun problema, poiché stiamo per svelarvi tutti i dettagli su come arricchire la vostra collezione di skin nell'ottavo episodio della serie di picchiaduro a incontri firmata Bandai Namco.

Super Battaglia Fantasma

Buona parte dei costumi alternativi di Tekken 8 si può sbloccare grazie alla modalità Super Battaglia Fantasma, che mette i giocatori contro lottatori controllati da una speciale IA che si basa sullo stile di lotta di altri utenti (un sistema simile ai Drivatar di Forza Motorsport, per intenderci). Giocando questa modalità, che mette il giocatore contro avversari casuali, è possibile imbattersi in alcuni fantasmi speciali che, se sconfitti, ricompensano il giocatore con una skin.

Ecco di seguito l'elenco di bot da sconfiggere per ottenere i costumi aggiuntivi di Tekken 8:

Accele: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lars Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lars Stile TK8 (Alternativa B) BenBen: sconfiggi questo Fantasma per ottenere

Law Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Law Stile TK8 (Alternativa B) BigOwl: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jun Yuzen-Dye Karate Top per Asuka

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jun Yuzen-Dye Karate Top per Asuka Big-Nyan: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Panda Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Panda Stile TK8 (Alternativa B) Colonel: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Leo Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Leo Stile TK8 (Alternativa B) Comeooooon!: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lee Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lee Stile TK8 (Alternativa B) DoubleFlamingo: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Hwoarang Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Hwoarang Stile TK8 (Alternativa B) FunHaHo!: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Feng Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Feng Stile TK8 (Alternativa B) FuriFuribbon: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Xiaoyu Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Xiaoyu Stile TK8 (Alternativa B) GasyaGasya: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jack-8 Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jack-8 Stile TK8 (Alternativa B) Gazekizi: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Hwoarang Stile TK8 (Jin P1)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Hwoarang Stile TK8 (Jin P1) GomaCor: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Paul Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Paul Stile TK8 (Alternativa B) Good-Dog: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Leroy Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Leroy Stile TK8 (Alternativa B) Harada TEKKEN: sconfiggi questo Fantasma per ottenere i titoli Final Boss, Uomo Barbuto e Padrino

sconfiggi questo Fantasma per ottenere i titoli Final Boss, Uomo Barbuto e Padrino hida: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jin Stile TK8 (Alternativa A)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jin Stile TK8 (Alternativa A) Jet-Black: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Devil Jin Stile TK8 (Alternativa A)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Devil Jin Stile TK8 (Alternativa A) KATSUKARE: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Steve Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Steve Stile TK8 (Alternativa B) KirakiraStar: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Shaheen Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Shaheen Stile TK8 (Alternativa B) Komi_Z: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Claudio Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Claudio Stile TK8 (Alternativa B) Kung-fu-Bird: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Asuka Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Asuka Stile TK8 (Alternativa B) LASTDANCE: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Azucena Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Azucena Stile TK8 (Alternativa B) MaroyakaAlmond: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Kuma Stile TK8 (Alternativa A)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Kuma Stile TK8 (Alternativa A) MaskedBreaker: sconfiggi questo Fantasma per ottenere King Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere King Stile TK8 (Alternativa B) MASU-O: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Reina Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Reina Stile TK8 (Alternativa B) MilkyWay: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lili Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lili Stile TK8 (Alternativa B) MISHIMAIKERU: sconfiggi questo Fantasma per ottenere i titoli Migliore del Mondo e Nak Muay

sconfiggi questo Fantasma per ottenere i titoli Migliore del Mondo e Nak Muay MTC-Crystal: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Zafina Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Zafina Stile TK8 (Alternativa B) Nakatsu: sconfiggi questo Fantasma per ottenere i titoli Pollo Fritto e Sognatore

sconfiggi questo Fantasma per ottenere i titoli Pollo Fritto e Sognatore Naniwa.Hero: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Asuka Stile TK8 (Lili P1)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Asuka Stile TK8 (Lili P1) NoisyAssassin: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Nina Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Nina Stile TK8 (Alternativa B) Or@ngeSoda: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jun Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jun Stile TK8 (Alternativa B) RingoAme: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Alisa Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Alisa Stile TK8 (Alternativa B) Salad: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Bryan Stile TK8 (Alternativa A)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Bryan Stile TK8 (Alternativa A) Salt-Eater: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jin Stile TK8 (Hwoarang P1)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Jin Stile TK8 (Hwoarang P1) Shadow: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Raven Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Raven Stile TK8 (Alternativa B) shimbori_z: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lili Stile TK8 (Asuka P1)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Lili Stile TK8 (Asuka P1) Shi-Gu-Re: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Yoshimitsu Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Yoshimitsu Stile TK8 (Alternativa B) SilentRoar: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Dragunov Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Dragunov Stile TK8 (Alternativa B) Tacchan: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Law Stile TK8 (Paul P1)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Law Stile TK8 (Paul P1) The Dorya: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Kazuya Stile TK8 (Alternativa B)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Kazuya Stile TK8 (Alternativa B) Xx-yamagishi-xX: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Paul Stile TK8 (Law P1)

sconfiggi questo Fantasma per ottenere Paul Stile TK8 (Law P1) ZeroCalorie: sconfiggi questo Fantasma per ottenere Victor Stile TK8 (Alternativa B)

Per velocizzare gli scontri, vi suggeriamo di giocare la modalità Super Battaglia Fantasma in partite con un solo round. Come avrete notato, inoltre, mancano all'appello le alternative B di Kuma, Bryan Devil Jin e Jin: queste skin vanno acquistate per 500.000 G nel negozio in game. Non temete, queste monete si possono ottenere gratuitamente giocando e non sarà affatto difficile metterne un bel po' da parte.

Avete già letto la nostra recensione di Tekken 8?