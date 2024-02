Tekken 8: come sbloccare il finale segreto della modalità Storia

Avete già portato a termine la modalità storia di Tekken 8? Sappiate allora che esiste un valido motivo per rivivere l'esperienza narrativa del picchiaduro firmato Bandai Namco. Il team di sviluppo ha infatti inserito un secondo finale, il quale può essere sbloccato solo ed esclusivamente dai giocatori che soddisfano determinati requisiti.

Per sbloccare il finale segreto, dovete raggiungere il Capitolo 15 della storia del picchiaduro e perdere. Avete capito bene, dovete lasciarvi sconfiggere da Kazuya, ma per farlo occorre attendere il momento giusto. Lo scontro fra Jin e suo padre è formato da vari match: voi dovete attendere quello finale, quello in cui Kazuya è avvolto da un'aura rossa simile ad una fiamma. È proprio in questo momento che potrete restare fermi e lasciare che il vostro avversario vi finisca. Al momento del game over, si attiverà il filmato relativo al finale alternativo, in cui Kazuya elimina suo figlio e poi lo getta da un dirupo. Ovviamente il filmato verrà sbloccato anche in Galleria e potrete rivederlo tutte le volte che vorrete.

Per chi non lo sapesse, nel finale classico di The Dark Awakens - nome della modalità storia di Tekken 8 - vediamo che Kazuya viene sconfitto e, subito dopo, Jin e Xiaoyu si allontanano dal posto mentre in lontananza si vede un paio di gambe che sembrano appartenere a Jun, la madre dello storico lottatore della serie: questa figura si avvicina al corpo apparentemente senza vita di Kazuya, lasciando intendere che il noto personaggio potrebbe non essere davvero deceduto. Nella scena che si può vedere a metà dei titoli di coda, apprendiamo poi che Reina è la figlia di Heihachi e, in quanto tale, può trasformarsi in un demone proprio come Kazuya.

