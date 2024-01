Tekken 8 fa la sua comparsa sui database PlayStation: peso e data del pre-load su PS5

Ci siamo: mentre il trailer di lancio di Tekken 8 ci prepara alla battaglia su PC, PS5 e Xbox, il momento della verità per il grande titolo targato Bandai Namco di inizio anno è sempre più vicino a fare il suo debutto. Tekken 8 è uno dei giochi più rilevanti di gennaio 2024, e i fan attendono con ansia il day one, previsto per il 26 gennaio.

Ormai è necessario attendere pochissimi giorni, e ancor meno per effettuare il download anticipato del titolo. Pochi giorni fa, proprio in tal senso, si è parlato del peso e della disponibilità del pre-load di Tekken 8 su PC e console, ma dalle parti di PlayStation Game Size sono giunti ulteriori dettagli: attraverso un post via X, sono stati rivelati il peso e la data del pre-load di Tekken 8 su PS5. A quanto ammonta il numero di GB da installare necessariamente sulla propria console, e da quando potrà essere effettuato il download?

Tekken 8 peserà 80.137 GB su PS5 e il pre-load potrà essere effettuato dal 23 gennaio. Tale dato potrebbe variare nei prossimi giorni, poiché con esso si fa riferimento alla versione 1.001.001 del titolo confezionato e prossimo alla pubblicazione sotto l'etichetta del publisher Bandai Namco. Manca davvero poco per poter confermare quanto riportato da PlayStation Game Size, visti i quattro giorni che ci separano dal download anticipato per il gioco. Siete pronti a mettere le mani su un nuovo capitolo della saga di Tekken? Avete già effettuato il pre-ordine di Tekken 8?