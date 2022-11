Tekken 8 confermato ai The Game Awards 2022: data d'uscita in arrivo?

A distanza di poche ore dal misterioso post di Capcom a tema Street Fighter 6, i quali lasciano presagire l'arrivo di novità, ecco che anche Bandai Namco fa qualcosa di molto simile con il suo Tekken 8.

Nel caso del picchiaduro tridimensionale, non sono stati direttamente gli sviluppatori a parlare delle novità in arrivo. Bandai Namco ha infatti deciso di inviare un piccolo regalo ad alcuni content creator, i quali hanno subito colto l'occasione per condividere il contenuto del pacco sui loro canali social ufficiali: la confezione in questione non si limita ad includere una maglietta a tema Tekken 8, ma presenta anche un biglietto che conferma la presenza del gioco durante la cerimonia dei The Game Awards 2022.

Ovviamente non viene specificato cosa verrà mostrato del gioco durante lo show organizzato da Geoff Keighley, ma è improbabile che gli sviluppatori si limiteranno a mostrare qualche filmato di gameplay e ad annunciare nuovi lottatori. Non si esclude infatti che il palcoscenico dell'evento della prossima settimana possa essere stato scelto dal team di Harada per annunciare al mondo la data d'uscita del picchiaduro.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Tekken 8 è stato ridisegnato ex novo per il nuovo motore grafico.