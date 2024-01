Tekken 8 conquista la vetta dei più venduti in UK, benissimo Like A Dragon Infinite Wealth

Oltre alla conferma che Tekken 8 ha venduto meglio di Street Fighter 6 al lancio in UK quantomeno in formato fisico, il nuovo Picchiaduro di Bandai Namco registra in generale una grande partenza nel Regno Unito, conquistando la vetta dei giochi più venduti.

Negli ultimi sette giorni Tekken 8 ha venduto un quantitativo di copie sufficiente per farlo salire sul gradino più alto del podio, ma anche la seconda posizione è occupata da una new entry, precisamente da Like A Dragon Infinite Wealth pubblicato il 26 gennaio 2024 contemporaneamente al nuovo episodio di Tekken. In terza posizione troviamo infine Call of Duty Modern Warfare III, che va così a concludere il podio. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Tekken 8 Like A Dragon Infinite Wealth Call of Duty Modern Warfare III EA Sports FC 24 Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Mortal Kombat 1 Grand Theft Auto V Prince of Persia The Lost Crown

Dopo aver occupato il primo posto nella classifica di una settimana prima, Hogwarts Legacy perde diverse posizioni pur rimanendo sempre tra i primi 10 più venduti, mentre Prince of Persia The Lost Crown rischia già di uscire dalla Top 10 a un paio di settimane dal suo esordio sul mercato. Per il nuovo episodio della serie Ryu Ga Gotoku Studio il secondo posto è invece un traguardo meritato: la nostra recensione di Like A Dragon Infinite Wealth vi spiega perché.