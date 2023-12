Tekken 8 convince Digital Foundry: la prima analisi tecnica è positiva

Nel frattempo che i fan della serie si godono la demo di Tekken 8, arrivano i primi verdetti positivi sul lato tecnico per il nuovo Picchaduro targato Bandai Namco: l'opera sembra infatti aver fatto colpo sull'esigente redazione di Digital Foundry.

La nota testata tech ha avuto modo di provare a fondo una versione quasi definitiva del gioco constatando che Tekken 8 risulta visivamente impressionante ed efficace anche in ottica prestazioni, raggiungendo su PlayStation 5 una risoluzione di 1440p e mantenendosi stabile sui 60fps. I miglioramenti più evidenti riguardano in particolare le sequenze in-game, molto più curate rispetto ai filmati CG visti nei precedenti giochi della serie. L'Unreal Engine 5 è stato dunque ben sfruttato da Bandai Namco, sebbene ci siano comunque alcune precisazioni in merito.

Parlando con gli autori, infatti, Digital Foundry ha scoperto che non sono state implementate alcune delle funzioni più avanzate dell'Unreal Engine 5, come ad esempio Nanite e Lumen: ciò si è reso necessario per consentire al nuovo Tekken di raggiungere i 60fps fissi, uno dei principali obiettivi degli sviluppatori per garantire la miglior resa possibile sul piano non solo visivo ma anche ludico data la natura dell'opera. I compromessi adottati da Bandai Namco sembra proprio si siano rivelati azzeccati dato il verdetto positivo di Digital Foundry in attesa dell'analisi sulla versione definitiva, attesa per il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Intanto il trailer dell'Ultimate Edition di Tekken 8 ci ha permesso di dare uno sguardo ravvicinato agli sgargianti costumi extra dorati a disposizione per i personaggi.