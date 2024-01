Tekken 8: che cos'è e come funziona il Sistema Heat per scontri più spettacolari?

La recensione di Tekken 8 a cura di SchiacciSempre ci permette di scoprire meglio il nuovo Heat System del picchiaduro di Bandai Namco. Ma di cosa si tratta e come funziona di preciso? Facciamo chiarezza.

"L'Heat System è un insieme di meccaniche pensate per rendere l'azione più leggibile sia ai giocatori che a tipologie di spettatori meno avvezze al genere picchiaduro."

Ecco come funziona nel dettaglio: "ogni membro del roster possiede un indicatore chiamato "Heat Gauge" o Barra dell'Heat che, una volta attivata in vari modi, gli permetterà di eseguire diverse azioni estremamente utili in battaglia e ricevere potenziamenti specifici per personaggio. Tale stato potenziato potrà essere attivato una volta a round e durerà una manciata di secondi, che potranno essere estesi o ridotti in base alle azioni che il beneficiario di tale power up eseguirà."

Questa è ovviamente solo una infarinatura a riguardo, per saperne di più sul Sistema Heat vi rimandiamo alla recensione di Tekken 8. Il picchiaduro è disponibile dal 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in formato fisico e digitale: il gioco è basato su Unreal Engine 5 e questo ha tagliato fuori dalle piattaforme di riferimento i vecchi sistemi come PS4 e Xbox One.