Tekken 8: un cosplay di Hwoarang dall'italiano Taryn sfoggia le sue arti marziali

L'ottava edizione dell'Iron Fist Tournament si avvicina con Bandai Namco che sta lentamente svelando il cast di personaggi di Tekken 8. In attesa di poter rimettere le mani sul pad per affrontare questa nuova sfida, Hwoarang è già pronto a contendere la vittoria finale con i suoi poderosi calci.

Non solo tante vecchie conoscenze, in Tekken 8 ci saranno anche nuovi lottatori. Dopo Azucena, che i giocatori hanno potuto testare durante la Closed Beta, la software house ha presentato Victor Chevalier. Doppiato da Vincent Cassel, il combattente di origini francesi basa il proprio stile di combattimento su metodi poco convenzionali. Per arrivare alla vittoria Victor sfrutta infatti una katana, coltelli e persino una pistola.

Chi fa affidamento solo sulle proprie gambe è invece Hwoarang, introdotto come rivale di Jin Kazama in Tekken 3. Originario della Korea, è un maestro della Taekwondo con la passione per le motociclette. Dopo aver sconfitto Devil Jin, fuggito a causa dell'intervento delle Nazioni Unite, si è sottoposto a un nuovo duro allenamento che lo ha portato a dare una risposta ai suoi numerosi dubbi. In questo cosplay di Hwoarang da Tekken 8 vediamo l'artista marziale con indosso la sua tuta da combattimento bianca esibirsi in una dimostrazione di Taekwondo. A interpretare l'Artiglio Insanguinato per i social media di Bandai Namco è il cosplayer italiano Taryn.