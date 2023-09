Tekken 8: un cosplay di Lili ci avvicina al lancio della nuova generazione del picchiaduro

Che i fan si preparino a indossare i guantoni, l'uscita di Tekken 8 è vicina. La nuova generazione dell'Iron Fist Tournament farà infatti il suo debutto a inizio anno nuovo e per promuoverlo Bandai Namco ha invitato la celebre cosplayer Akemikun a vestire i panni di una delle eroine più popolari del roster.

La software house nipponica ha già chiarito che la storia di Tekken 8 sarà più grande rispetto a quella del capitolo precedente. Non ci sarà solamente la componente multiplayer online, che comunque avrà grande importanza per gli eventi eSports, ad attirare l'utenza. Intervistati ai nostri microfoni, i ragazzi del team di Tekken 8 ci hanno parlato dell'Arcade Quest, una nuova modalità in cui il giocatore sarà messo al centro della scena, di rollback netcode, accessibilità e nuovi personaggi, come l'inedita Azucena.

Invitata dalla squadra di Tekken a diversi e importanti eventi come ad esempio il PAX o l'EVO Next, l'artista Akemikun ha dato vita al personaggio di Lili. Emilie de Rochefort, questo il suo nome completo, appare per la prima volta in Tekken 5 Dark Resurrection, ma in breve diviene una delle protagoniste femminili più popolari del roster, tanto da essere ormai ricorrente nella saga.

Lili interpreta il ruolo della classica ragazza viziata abituata alla ricchezza e ad avere tutto. La sua nemesi è Asuka, rea di averle, non intenzionalmente, rovinato il suo primo giorno di scuola. Lili è una studentessa 16enne dai capelli biondi e lunghi fino al di sotto delle spalle. In questo cosplay di Lili da Tekken 8 vediamo la combattente mettersi in posa facendo sfoggio dei suoi abiti in pizzo a balze lussuosi ed eleganti.