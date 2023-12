Tekken 8: un cosplay di Ling Xiaoyu dall'orientale Clausiee

La data di uscita di Tekken 8 si avvicina. Del prossimo episodio della saga di fighting game di Bandai Namco sappiamo ormai pressoché tutto. Sono stati rivelati i requisiti minimi per la versione PC di Tekken 8, così come l'elenco dei combattenti presenti.

All'ottava edizione dell'Iron Fist Tournament parteciperà un protagonista femminile storico del franchise che i giocatori amano e apprezzano da decenni a questa parte. Parliamo di Ling Xiaoyu, parte del roster di Tekken 8 assieme al suo amico peloso Panda.

Mentre Leo scatena la sua furia nell'ultimo gameplay trailer di Tekken 8, in questo cosplay di Xiaoyu da Tekken 8 la fenice danzante riscalda i muscoli per prepararsi al suo turno. Ling, maestra d'arti marziali orientale che prova dei sentimenti nei confronti del tenebroso Jin Kazama, apparve per la prima volta nel terzo episodio della serie e da allora in poi divenne una costante del brand.

Nel tentativo di mettersi sulle tracce dell'amato, Ling si è infiltrata nella Mishima Zaibatsu e ha viaggiato in giro per il mondo per diversi mesi di seguito. Nonostante ciò, non è mai riuscita a incontrare Jin. I numerosi fallimenti non hanno mai buttato a terra la determinazione della combattente cinese, la quale intende scoprire di persona se Jin è realmente malvagio oppure se il suo amore è corrisposto. A condividere sui social un'interpretazione della protagonista è la cosplayer indonesiana Clausiee.