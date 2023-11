Tekken 8: un cosplay di Nina Williams in abiti eleganti, ma pronta a combattere

All'EVO Showcase anche l'ultimo combattente di Tekken 8 è stato annunciato. A unirsi all'elenco di combattenti di quest'edizione dell'Iron Fist Tournament sarà Reina, un personaggio femminile che si rivelerà fondamentale per lo sviluppo della trama del fighting game Konami. A rimettere Reina al suo posto ci penserà sicuramente Nina Williams.

Conosciuta con il soprannome di Fulmine Viola e pensata in origine per l'introduzione in Tekken 7, Reina è una lottatrice dalla doppia personalità che è specializzata nell'arte marziale del Taido. La sua presentazione succede quella di un altro lottatore originale. In Tekken 8 ci sarà anche Victor Chevalier, new entry proveniente dalla Francia. Ora il roster di Tekken 8 è al completo, con un totale di 32 personaggi giocabili.

A 'educare' le nuove leve ci penseranno i lottatori storici del franchise, tra cui l'amatissima Nina Williams. Per questa nuova iterazione, l'assassina silenziosa specializzata nello stile di combattimento 'arti d'assassinio' sfoggerà un abito elegante viola e occhiali da sole degni di una star di Hollywood sul red carpet. Comandante della G Corp al servizio di Kazuya Mishima, dopo un lungo periodo come leader della Tekken Force della Mishima Zaibatsu, in questo cosplay di Nina Williams da Tekken 8 la vediamo con indosso il suo nuovo outfit e una coppia di pistole. A condvidere questo scatto realizzato nel corso dell'evento Poznan Game Arena 2023 è la cosplayer Kannibal Ferox, aka xFerox.