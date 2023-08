Tekken 8, spunta la data di lancio: leak dal Microsoft Store, probabile annuncio all'ONL

Sembra proprio che sia arrivato il momento dell'annuncio ufficiale della data di lancio del nuovo picchiaduro di Bandai Namco, con Tekken 8 confermato per l'Opening Night Live della Gamescom 2023.

In programma per la serata di quest'oggi - martedì 22 agosto -, l'evento vedrà tra gli ospiti Katsuhiro Harada, storico director della serie. Con l'apparizione del veterano videoludico sul palco dell'evento, è probabile che sia presentato un nuovo trailer di Tekken 8. Contestualmente, avevamo già ipotizzato, potrebbe giungere anche l'annuncio della data di lancio definitiva del picchiaduro, attualmente atteso tra la fine del 2023 e l'inizio del nuovo anno.

Un'ipotesi che ora trova ulteriore conferma, in seguito a un avvistamento realizzato sui lidi di Microsoft Store. Il negozio digitale di Redmond si è infatti aggiornato, andando ad accogliere anche un'indicazione temporale legata al lancio di Tekken 8. Stando ai dataminer, il debutto del titolo Bandai Namco sarebbe in programma per la giornata di mercoledì 24 gennaio 2024. Una collocazione temporale realistica, ma ancora non pienamente ufficiale.



Per saperne di più, non resta che attendere la cerimonia inaugurale della Gamescom 2023.