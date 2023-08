Tekken 8, data di uscita in arrivo? Katsuhiro Harada vi aspetta domani all'ONL

In attesa di scoprire le novità su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: Il Tesoro Segreto dell'Area Zero, un altro grande protagonista della scena videoludica dà appuntamento alla community sul palco dell'Opening Night Live di martedì 22 agosto.

Direttamente dal Sol Levante, Katsuhiro Harada, storico veterano della serie Tekken, ha infatti annunciato che farà la sua apparizione sul palco dell'evento videoludico. Al fianco del conduttore Geoff Keighley, il director condividerà con il pubblico diverse novità sull'atteso debutto di Tekken 8. Purtroppo, il Tweet di annuncio non ha offerto troppi dettagli sulla natura delle notizie in arrivo per il picchiaduro, ma la speranza è quella di poter finalmente scoprire la data di lancio del titolo. Al momento, lo ricordiamo, Tekken 8 è infatti genericamente atteso per il periodo compreso tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024.



In seguito al recente avvistamento della classificazione di Tekken 8 in Corea del Sud, la speranza è alquanto realistica: ricordiamo infatti che le operazioni di rating si collocano in genere nelle ultime fasi produttive di un videogioco. Per saperne di più e osservare probabilmente in azione un nuovo trailer del fighter game, non sarà necessario attendere troppo. La serata inaugurale della Gamescom 2023 è in programma per le ore 20:00 di martedì 22 agosto. L'evento, trasmesso in diretta da Colonia, avrà una durata di due ore circa.