Tekken 8 tra data d'uscita, modalità storia e Yoshimitsu: le novità dalla Gamescom 2023

Come già anticipato dallo stesso Harada, Tekken 8 è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, durante la quale il celebre sviluppatore ha mostrato un nuovo trailer con tanto di data d'uscita.

Il filmato ci permette di osservare qualche frame tratto dalla modalità storia del gioco e di dare una prima occhiata ad un'inedita modalità di gioco che sembra rifarsi al Battle Hub di Street Fighter 6. Dopo aver creato un avatar personalizzato, i giocatori possono muoversi all'interno di una sorta di sala giochi virtuale in cui dare il via a partite della modalità arcade, vedere gli altri giocatori che si sfidano oppure cercare nuovi contendenti con cui combattere nei versus online. Ovviamente non sono mancati nemmeno i reveal di nuovi lottatori, visto che Harada ha confermato la presenza nel gioco di Shaheen, Steve, Leo, Yoshimitsu, Dragunov e Kuma.

Prima di lasciarvi al trailer che illustra tutti i contenuti in arrivo con il gioco, vi ricordiamo che sul palco dell'evento è stato finalmente svelato anche il giorno del lancio del picchiaduro a incontri: Tekken 8 raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 gennaio 2024, giorno in cui sarà disponibile esclusivamente su PC e console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Con i pre-order si potranno ottenere skin aggiuntive per gli avatar da utilizzare nella peculiare modalità di gioco.

