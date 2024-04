TEKKEN 8 DAY1 Edition + Steelbook per PS5 a un prezzo da Ko!

TEKKEN 8 DAY1 Edition + Steelbook PS5 si aggiunge alla lunga storia di questo franchising, lunga ormai un trentennio ed è sempre foriero di novità. Il 25% di sconto porta il prezzo a 59,90 euro, un'occasione unica per quanti amano questo videogame. Tra le novità la modalità per giocatore singolo "Arcade Quest".

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Di cosa si tratta? In pratica i gamer possono creare il proprio avatar e conquistare i loro rivali in una varietà di arcade diversi. Gli sconti sono resi adrenalinici al massimo grazie al fatto che fornisce l'esperienza più emozionante della serie, con attacchi viscerali e ambienti dinamici e distruttibili. Dunque anche i gamer di vecchia generazione troveranno sempre nuovi stimoli per giocarci.

Ecco la trama ufficiale: Il gioco riprende la tragica saga della linea di sangue Mishima e dei suoi terribili match padre-figlio che scuotono il mondo. Dopo aver sconfitto suo padre, Heihachi Mishima, Kazuya continua la sua conquista per il dominio globale, usando le forze della G Corporation per muovere guerra al mondo.

Jin è costretto ad affrontare il suo destino a testa alta mentre si riunisce con la madre perduta da tempo e cerca di fermare il regno del terrore di suo padre Kazuya.

In totale, avrai a disposizione 32 combattenti completamente ridisegnati. Inoltre, potrai padroneggiare il nuovissimo sistema "Heat".

