Tekken 8 Demo gratis: quando esce, come si scarica, lottatori e contenuti

Nel corso delle ultime ore è stata annunciata ufficialmente la demo di Tekken 8, che permetterà ai giocatori di mettere alla prova il nuovo episodio della serie di picchiaduro a incontri senza limiti di tempo. Scopriamo tutti i dettagli su questa versione dimostrativa.

Data d'uscita

La demo di Tekken 8 non arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme, ma sarà disponibile prima sulla console Sony. La versione PlayStation 5 della demo di Tekken 8 sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 14 dicembre 2023. Per provare il gioco su Xbox Series X|S e PC (Steam), invece, bisognerà attendere una settimana in più: in questo caso, la versione di prova arriverà il 21 dicembre 2023.

Come scaricarla

Al momento la demo di Tekken 8 non è ancora disponibile sulle varie piattaforme, ma all'uscita sarà possibile scaricarla tramite la pagina ufficiale del picchiaduro su Steam, PlayStation Store e Microsoft Store.

Lottatori disponibili

Nelle modalità della versione demo di Tekken 8 che permettono la selezione del personaggio, i giocatori potranno scegliere di utilizzare uno tra quattro lottatori, ossia Jin, Kazuya, Paul e Nina. Per quello che riguarda invece la modalità Storia, la scelta dovrà avvenire tra Jin e Kazuya.

Modalità

Oltre alla modalità Versus in locale, la demo di Tekken 8 include anche la possibilità di accedere ad una serie di extra. I giocatori potranno completare l'intero Capitolo 1 della modalità storia, giocare il primo capitolo dell'Arcade Quest (che sarà diverso rispetto a quello della versione definitiva del gioco in arrivo a gennaio) e visualizzare una versione ridotta della Galleria. Pare inoltre che, in un secondo momento, verrà sbloccato anche l'accesso alle Super Ghost Battle, una modalità che ricorda per certi versi i Drivatar di Forza Motorsport, poiché si basa su lottatori che imitano i comportamenti dei giocatori.

Arene

Almeno per il momento, gli unici scenari confermati per la demo di Tekken 8 sono Urban Square (di giorno), Yakushima e Sanctum.

