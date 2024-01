Tekken 8 è disponibile, ma ci sono problemi al matchmaking online: Bandai Namco indaga

Dopo una lunga attesa Tekken 8 ha finalmente fatto il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per i fan della serie targata Bandai Namco è dunque un momento di gioia, tuttavia non tutto sembra essere andato per il verso giusto, almeno su Steam.

Diversi utenti della piattaforma di Valve, infatti, si stanno lamentando per i problemi relativi al comparto online del nuovo Tekken, i cui server non sarebbero del tutto stabili creando non pochi inconvenienti al matchmaking. In tanti hanno segnalato partite bloccate con una frequenza piuttosto intensa, al punto che sarebbe difficile anche solo effettuare due combattimenti di fila che si giochi nelle Partite Classificate o più semplicemente con un proprio amico.

Nel momento in cui scriviamo Tekken 8 ha su Steam recensioni "perlopiù positive", circa il 75% sui 1543 verdetti finora assegnati dall'utenza. Bandai Namco è in ogni caso al corrente della situazione e, in un post ufficiale, conferma di essere al lavoro su fix volti a risollevare la situazione e consentire a tutti di accedere alle partite online senza intoppi. Non sappiamo al momento se gli stessi problemi riguardano anche le versioni PS5 e Xbox Series X/S del nuovo Picchiaduro, che in ogni caso si è rivelato di elevata caratura come raccontato nella nostra recensione di Tekken 8.

Sempre a proposito della versione PC, una mod permette di attivare di attivare l'illuminazione Lumen dell'Unreal Engine 5 in Tekken 8, non sfruttate dal gioco base come concepito da Bandai Namco.