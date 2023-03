Tekken 8 e i nostri dubbi: Harada risponde! Online, Beta Test e controlli semplificati

Nel corso della nostra prova di Tekken 8, abbiamo avuto l‘opportunità di partecipare a una sessione di domande e risposte di gruppo con il leggendario Katsuhiro Harada e con Michael Murray.

Nonostante avessimo a disposizione solo due domande, abbiamo cercato di sfruttare al massimo questa opportunità, ricevendo rassicurazioni o chiarimenti su alcuni degli aspetti più controversi del prossimo capitolo della serie Tekken. Vi riportiamo qui di seguito i nostri quesiti.

Everyeye: All'interno del contesto esportivo e dei videogiochi competitivi, il campo di battaglia si sta sempre più spostando dall'offline all'online. La competizione via server è ormai una realtà stabile in titoli competitivi come i MOBA, ma i picchiaduro sembrano ancora essere in un limbo, con decisioni diverse riguardo la competizione online a seconda dello sviluppatore. Pensate che Tekken 8 riuscirà ad alzare l'asticella della componente online, sfruttando anche l'hardware di nuova generazione, o preferite preservare lo status quo, dando il giusto spazio alle competizioni in presenza?

Harada: Non possiamo ancora divulgare dettagli precisi riguardo la componente online, poiché la nostra priorità è di offrire anzitutto un combat system bilanciato ed entusiasmante. Avrete modo di darci il vostro feedback sulle modalità online a tempo debito, durante le fasi di beta testing che arriveranno nei prossimi mesi.

L'attenzione alla componente online dei picchiaduro è sicuramente aumentata nell'ultimo periodo, complice anche la pandemia che ha impedito lo svolgimento di eventi offline. Tuttavia, reputiamo di vitale importanza preservare uno degli aspetti vitali della competizione in ambito picchiaduro: la componente umana degli scontri. Per quanto i netcode si siano evoluti negli anni, nulla può battere l'emozione di giocare fianco a fianco con il proprio avversario. Durante i tornei offline si sono create alcune delle più emozionanti storyline, molti giocatori hanno trovato delle amicizie ed alcuni sono addirittura arrivati a sposarsi dopo essersi conosciuti nel corso di un evento offline. Per questo motivo vorremmo dare il giusto spazio a entrambe le componenti all'interno di Tekken 8.

Everyeye: Abbiamo avuto modo di apprezzare la presenza di controlli semplificati, per permettere ai giocatori di imparare più facilmente gli stili die personaggi ed avere un approccio più immediato al gameplay. Pensate, tuttavia, che l'utilizzo dei controlli semplificati sia da relegare alla fase di apprendimento o che possa avere degli utilizzi in ambito competitivo? Provo a spiegarmi meglio: i controlli semplificati non presentano problematiche particolari per la maggior parte dei personaggi. Tuttavia, nel caso di alcuni combattenti con uno skill ceiling particolarmente alto, permettere l'esecuzione di alcune tecniche avanzate con la pressione di un solo tasto portebbe compromettere il bilanciamento degli scontri.

Durante la prova ho avuto modo di utilizzare Kazuya: Il suo EWGF (Electric Wind God Fist) è una tecnica estremamente forte, ma che di contro richiede una manualità elevata. Permettere l'esecuzione di una tale mossa attraverso la pressione di un singolo tasto annullerebbe l'errore umano e potrebbe risultare estremamente utile anche all'interno di un contesto torneistico. Attraverso i controlli semplificati, è possibile eseguire la tecnica più avanzata in modalità "facile" e passare immediatamente al controllo manuale per il resto dello scontro. Cosa pensate a riguardo?

Harada: È una bella sensazione poter eseguire mosse che prima ti erano precluse vero? (ride) Questo è in realtà uno dei motivi per cui abbiamo introdotto i controlli semplificati: permettere alla maggior parte della playerbase di accedere a delle tecniche che, per via della difficoltà di esecuzione, risultavano complesse.

Tuttavia, all'interno di Tekken 8, vogliamo che i giocatori si allontanino progressivamente dai controlli semplificati in maniera graduale. Il punto d'arrivo dovrà sempre essere l'utilizzo dei controlli manuali, e per questo motivo le mosse effettuate con i controlli semplici risulteranno meno efficaci. Utilizzare i controlli standard sarà sempre la maniera ottimale per eseguire le mosse. Per ricadere nell'esempio da te citato, utilizzando l'EWGF di Kazuya in modalità semplificata, la mossa risulterà più lenta e sarà impossibile eseguirla durante un Mist Step (o wavedash) compromettendo la maggior parte delle possibilità offensive del lottatore. Stesso dicasi nel caso di Paul e del suo Phoenix Smasher: utilizzarlo in modalità manuale sarà sempre più vantaggioso che sfruttare i controlli semplificati.

Murray: Puoi fidarti. Uso i Mishima come main e sfruttare i controlli semplificati riduce notevolmente l'efficacia di questi personaggi.