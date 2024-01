Tekken 8 ha l'Early Access? Arriverà su Game Pass al lancio?

Dopo Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1, la fervente scena dei picchiaduro è pronta a dare il benvenuto ad un altro peso massimo, Tekken 8. Mentre ci approssimiamo al lancio, ci teniamo tuttavia a fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti a seguito delle informazioni errate circolate in questi giorni.

Tekken 8 avrà l'Accesso Anticipato?

Tekken 8 esce il 26 gennaio 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma dei cartelloni pubblicitari distribuiti da Bandai Namco nelle scorse settimane riportavano la data del 21 gennaio 2024. L'informazione ha indotto molti a credere che potesse essere previsto un periodo di Early Access di 5 giorni, magari per gli acquirenti delle edizioni più prestigiose, ma in realtà non è affatto così. Si è infatti trattato di un banale errore di stampa, quindi possiamo affermare che Tekken 8 non godrà di un Accesso Anticipato, essendo previsto per tutti nella giornata del 26 gennaio 2024, indipendentemente dall'edizione preordinata (già che ci siete, ripassate tutte le edizioni digitali di Tekken 8).

Anche se non vi sarà concessa l'opportunità di giocare la versione completa del picchiaduro in anticipo, nell'attesa potete comunque riscaldarvi giocando alla demo gratis di Tekken 8 disponibile su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

Tekken 8 arriverà su Game Pass al day one?

Capita spesso di vedere delle grandi produzioni terze parti in Game Pass immediatamente al lancio, ma purtroppo non è questo il caso. Tekken 8 non sarà disponibile al day one in Game Pass, dunque l'unico modo di giocarlo fin da subito è quello di acquistarlo attraverso i canali tradizionali.

Non escludiamo che un un giorno possa effettivamente arrivare in Game Pass, ma vi consigliamo di non aspettarlo nel breve periodo. Tekken 7, ricordiamo, è stato aggiunto per la prima volta a gennaio 2020, quasi tre anni dopo il lancio originario su Xbox One.