Tekken 8, Eddy Gordo in azione: il re della Capoeira arriva tra pochissimo

Bandai Namco aveva già confermato che Eddy Gordo sarebbe stato il primo personaggio DLC di Tekken 8, inaugurando così la Stagione 1 composta da quattro personaggi aggiuntivi. La compagnia nipponica ci offre ora uno sguardo molto più ravvicinato all'iconico lottatore esperto di Capoeira, pronto per entrare a far parte del roster.

Eddy Gordo sarà infatti disponibile come contenuto scaricabile per Tekken 8 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal primo aprile 2024 in accesso anticipato per chi possiede il Character Year 1 Pass, e dal successivo 5 aprile per tutti gli altri. A parte la conferma sulla data d'uscita, il nuovo trailer diffuso da Bandai Namco mostra in azione il gameplay relativo ad Eddy, che si presenta in forma smagliante tra acrobazie mozzafiato, movimenti rapidi e combo devastanti che manderanno in estasi tutti i suoi fan.

Introdotto per la prima volta nella serie con l'iconico Tekken 3, Eddy è diventato da quel momento una figura immancabile in ogni successivo episodio, ma è stato escluso dal roster di lancio dell'ottavo capitolo. Il debutto come DLC permette finalmente di poter tornare a divertirsi con uno dei personaggi più amati della storia di Tekken.

Non solo nuovi personaggi giocabili: Bandai Namco ha annunciato ban pesanti per i cheater di Tekken 8, iniziando a sospendere numerosi account di giocatori scorretti.

