Tekken 8, l'edizione Standard è scontata per PS5 e Xbox Series X

Tekken 8 è il nuovo capitolo della serie di picchiaduro ad incontri sviluppato in collaborazione da Bandai Namco Studios e Arika, il gioco è uscito il 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Windows e Xbox Series X e Series S e ora su Amazon è scontato per PS5 e Xbox Series X.

Tekken 8 in offerta al miglior prezzo dal giorno del lancio



Il nuovo capitolo di Tekken implementa un nuovo indicatore di "calore" che permette ai combattenti di sfoderare nuove mosse per un determinato periodo di tempo, mettendo in luce un nuovo stile di aggressività tra i combattenti.

Tekken 8 è stato sviluppato con l'Unreal Engine 5 e, secondo gli sviluppatoi, spinge al limite l'hardware e le tecnologie di nuova generazione. Nel gioco possiamo utilizzare i personaggi in altissima definizione, ricostruiti da zero con pelle e capelli estremamente realisitici, con una grafica incredibile che riproduce i muscoli che si gonfiano durante le mosse dei lottatori.

La versione di Tekken 8 in promozione su Amazon è la Standard Edition, acquistabile al prezzo scontato di 63,50 euro per PS5 o 64,99 euro per Xbox Series X, invece di un prezzo di listino di 79,99 euro, di seguito i link alle offerte:

É acquistabile anche la Launch Limited Edition, al prezzo di 79,99 euro per PS5 e Xbox Series X o 69,99 euro per PC, include il gioco in formato fisico (per console), una copertina aggiuntiva, un metal plate "catena infiammata" e gli "stickers della Corporazione", acquistabile a questi link per PS5, Xbox Series X e PC.

Se invece siete alla ricerca della ricchissima Collector's Edition del gioco, vi segnaliamo che è ancora acquistabile a questi link sia per PS5 che per Xbox Series X.