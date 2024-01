Tekken 8: un elegante cosplay di Anna Williams in abito di seta rosso

L'uscita di Tekken 8 è ormai imminente. I fan del fighting game targato Bandai Namco hanno già potuto mettere le mani su questa nuova iterazione grazie alla demo messe a disposizione gratuitamente. A serrare i tempi che ci separano dall'effettivo debutto è la cosplayer Rue Netta.

Tekken 8 sarà più accessibile per tutti, ma questa non è l'unica cosa che dovreste conoscere prima del lancio. La strada già intrapresa nel precedente episodio verrà proseguita. Tekken 8 sarà maggiormente incentrato sulla narrativa, con una trama che promette spettacolo. Il gameplay, invece, passerà all'attacco con modifiche studiate per evitare combattimenti incentrati sulla difesa. Il roster di Tekken 8 includerà 32 combattenti, tra inediti e storici. Purtroppo, però, non ci sarà Anna Williams, volto iconico del brand e presente in tutti i titoli ufficiali della serie a eccezione di Tekken 4.

Sorella di Nina Williams e sua acerrima rivale, indossa un abito di seta di colore rosso o blu e affronta i suoi avversari con la sua implacabile arte marziale. Anna è uno dei personaggi che vorremmo in Tekken 8, magari anche attraverso un DLC, ma al momento i fan dovranno arrangiarsi.

In questo cosplay di Anna Williams da Tekken 8 possiamo ritrovare la lottatrice dai capelli a caschetto nel suo iconico vestito elegante. Alimentata dalla rabbia per aver perso il suo amato, tornò a combattere in Tekken 7. Che ci siano speranze di rivederla in azione anche con questo nuovo capitolo? Noi, come l'artista che ha interpretato il personaggio, vorremmo che fosse così.