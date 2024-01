Tekken 8 esce con 5 giorni d'anticipo? No, si tratta di un banale errore

Come già confermato da tempo, Tekken 8 esce il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Tuttavia su del nuovo materiale promozionale per l'atteso Picchiaduro è stata riportata una data diversa da quella ufficialmente nota, creando confusione tra i fan.

Come mostrato da un utente di Reddit, un volantino di Tekken 8 riporta come giorno di lancio il 21 gennaio 2024, cinque giorni prima rispetto a quanto previsto. Viene spontaneo ipotizzare che si tratti di una possibile data di Early Access per coloro che prenoteranno il gioco se non addirittura un vero e proprio anticipo valido per tutti, ma la questione resta comunque strana considerato che Bandai Namco non ha mai comunicato in via ufficiale novità in tal senso.

Purtroppo la verità è un'altra: si tratta di un semplice errore. Contattato dalla redazione di Push Square, un portavoce di Bandai Namco ha infatti confermato che la data riportata nei nuovi poster promozionale è frutto di un probabile errore di battitura e non c'è alcun piano per un'uscita cinque giorni prima di Tekken 8, che resta ufficiale per il prossimo 26 gennaio. Poco male comunque, si tratta di attendere soltanto qualche giorno in più per l'inizio del The King of Iron Fist Tournament 8, che promette scintille.

A tal proposito non perdetevi il nostro provato di Tekken 8 relativo alla componente single player, che appare già adesso piuttosto ricca.