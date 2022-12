Tekken 8 e gli esilaranti motion capture: tornano Yoshimitsu e Alex il Velociraptor?

All'interno del roster di Tekken 8 potrebbero trovare spazio anche Yoshimitsu e Alex il Velociraptor: a suggerirlo è un divertente dietro le quinte del picchiaduro!

Il team di NHK, azienda televisiva giapponese, ha anticipato la prossima trasmissione di uno speciale dedicato alla carriera di Wataru Koga. Denominato anche l' "attore invisibile", l'interprete giapponese è famoso per le numerose partecipazioni alle sessioni di motion capture videoludiche. Dopo aver contribuito alla realizzazione di titoli quali Elden Ring, Monster Hunter: Rise, Devil May Cry V, Death Stranding, Xenoblade Chronicles 2 e tantissimi altri, il professionista è al momento impegnato sui set di Tekken 8.

E proprio quest'ultimo ha di recente ospitato la troupe di NHK, che nella giornata di venerdì 23 dicembre 2022 trasmetterà uno speciale dedicato a Wataru Koga. Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, l'appuntamento include divertenti riprese relative alla sessioni di motion capture di Tekken 8. In particolare, è possibile distinguere le movenze di quello che sembra essere un samurai mancino, oltre che di una sorta di dinosauro: sono sulla via del ritorno i personaggi di Yoshimitsu e Alex il Velociraptor?



La conferma potrebbe giungere in vista della partecipazione di Tekken 8 ai The Game Awards 2022: non resta che attendere ancora pochi giorni!