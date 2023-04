Tekken 8, fate largo a Leroy Smith ed Asuka Kazama: botte da orbi dall'EVO Japan 2023

Bandai Namco ha approfittato del risalto mediatico garantito dall'EVO Japan 2023 per presentare al mondo altri due lottatori di Tekken 8: signore e signori, Leroy Smith ed Asuka Kazama!

Esattamente come i colleghi che li hanno preceduti, tra cui Ling Xiaoyu, Jun Kazama, Lars Alexandersson, King, Marshall Law e Paul, anche Leroy Smith e Asuka Kazama hanno fatto messo in mostra i loro moveset in due gameplay trailer ricchi d'azione, che per vostra comodità abbiamo allegato in cima e in calce a questa notizia.

Leroy Smith è una conoscenza recente del franchise, essendo apparso per la prima volta nell'ambito del terzo Season Pass di Tekken 7. Cresciuto a New York, è un esperto di arti marziali, combatte sferrando attacchi rapidi e raffiche di pugni, risultando anche molto abile nel parry. Asuka, introdotta per la prima volta in Tekken 5, è un altro membro dell'illustre famiglia Kazama, dalla quale ha assorbito lo stile di combattimento impreziosendolo con una spiccata propensione alla difesa. È la cugina di Jin Kazama e la nipote Jun Kazama.

Dopo aver visto in azione i due lottatori, vi consigliamo di leggere il resoconto della prova di Tekken 8 effettuata da SchiacciSempre. Controller alla mano, il nuovo picchiaduro di Bandai Namco ha esibito diverse novità di gameplay, tra cui il nuovo Heat System, che potrebbero risultare piuttosto divisive.