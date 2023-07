Tekken 8: il feedback è stato così positivo da 'rendermi nervoso', ammette Harada

Nel mentre è stato svelato il peso della Closed Beta di Tekken 8 su PS5, un nuovo incontro tra gli autori del nuovo capitolo della serie picchiaduro ci conferma che il feedback sinora raccolto da Bandai Namco è assolutamente positivo e lascia ben sperare per il lancio del gioco.

Katsuhiro Harada, director di Tekken 8, nonché general manager di Bandai Namco e leader della sua divisione eSports, ha affermato che il feedback degli utenti sul picchiaduro è stato così straordinariamente positivo da renderlo quasi spaventato.

La dichiarazione è stata fatta durante l'episodio 2 di "Tekken Talk", una serie di appuntamenti su YouTube condotti da Kasumi "Sumichu" Yogi. Oltre ad Harada, allo spettacolo si sono uniti anche il direttore dello sviluppo aziendale dell'EVO Mark "Markman" Julio e il project direct di Tekken Michael Murray, che si è occupato di fornire la traduzione delle parole di Harada.

"Tutti i feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori e dalla community sono stati straordinariamente positivi. In realtà, il fatto che siano stati così positivi mi rende un po' nervoso. Non siamo abituati a questo (ride)", ha dichiarato Harada in merito ai giudizi a caldo espressi dai giocatori che hanno avuto modo di "menare le mani" agli eventi in loco a cui Tekken 8 ha presenziato.

